Что известно о руководителях авиакомпании «Заполярье», которые погибли при авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском

Погибшие под Иркутском при крушении Ан-12 руководители авиакомпании "Заполярье" создали фирму 4 месяца назад.

Уже известно – в авиакатастрофе транспортного Ан-12 под Иркутском, который рухнул вечером 3 ноября при заходе на посадку, не 7, а 9 жертв. Этим самолетом летели по делам в Иркутск, а далее, по всей вероятности, в Братск, оба руководителя авиакомпании «Заполярье» - генеральный директор Юрий Володин и его первый зам Олег Вишнев.

Что известно об этих людях? Оба бизнесмены, москвичи. Новую транспортную авиакомпанию, занимающуюся доставкой грузов , Юрий Викторович Володин организовал в Магадане буквально несколько месяцев назад – в конце июня 2021 года. Он же был ее единственным собственником.

Новая компания обязалась доставлять коммерческие грузы в тяжелых метеоусловиях полярникам на дрейфующие станции, заниматься разведкой рыбных косяков и ледовой разведкой, перевозкой людей и грузов. Одной из первых идей, которые реализовывали транспортники, стала доставка грузов из Братска в аэропорты Чукотки. Предполагалось, что многотонные грузовики доставят на север Иркутской области грузы, а оттуда их через Якутск доставят в Певек, Кепервеем и Анадырь. Эту работу требовалось наладить как следует, со всеми договориться и нащупать слабые места. Именно поэтому в рухнувшем под Иркутском Ан-12 авиакомпании «Гродно», который, по всей видимости, выполнял полеты по договору, оказались vip- пассажиры.

Юрий Володин в качестве основателя компаний в авиабизнесе известен три года. По данным Всероссийской системы проверки контрагентов, в собственности у московского бизнесмена Юрия Володина, кроме авиатранспортной компании «Заполярье» значится также столичное предприятие «Аэро Вектор», занятое частными авиаперевозками и созданное в 2019 году. До этого его бизнес был связан с глиняным карьером в Ростовской области.

Что касается его первого зама, Олега Вишнева, то он отдал авиации десятки лет. Так, 22 года он руководил авиакомпанией «Былина», которая специализировалась на вип-чартерах, а также занималась перевозками спортивных команд и вахтовых бригад. Это было крупное авиапредприятие, самолеты которого базировались в Москве, Перми, Уфе и Самаре. Летом 2014 года авиакомпания начала выполнять пассажирские сезонные рейсы из Перми и Челябинска в Краснодар, Симферополь, из Иваново в Симферополь и Анапу, из Красноярска в Петропавловск-Камчатский. Но скоро стало понятно, что средств категорически не хватает и компания приостановила деятельность, а вскоре была признана банкротом. Олег Вишнев попробовал заниматься авиаперевозками в Москве, но успеха это предприятие не имело.

Так два бизнесмена, которые уже знали друг друга по летному делу, в 2021 году решили основать новый проект и начать полеты на Крайнем Севере. Этот проект был очень амбициозен и в случае успеха сулил многое. Но рабочий полет с Чукотки в Иркутск завершился трагедией и стал последним для обоих….

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