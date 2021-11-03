Что известно об Ан-12, который разбился под Иркутском 3 ноября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

"Третьего ноября 2021 года около 19 часов 45 минут местного времени при заходе на второй круг в 4 км от г. Иркутска в районе села Пивовариха Иркутского района Иркутской области произошло крушение самолета АН-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск»" . Строчки с этой информацией уже облетели весь мир. Весь экипаж белорусской авиакомпании - 7 человек - погиб. Что известно об Ан-12, который разбился под Иркутском?

1. Разбился самолет авиакомпании "Гродно". В белорусских СМИ сообщают, что авиакомпания эксплуатирует Ан-30, Ан-32, Ан-12 и Ан-2 и специализируется на авиационно-химических работах в сельском хозяйстве. В этот раз она занималась перевозкой продуктов и товаров на Чукотку. Самолет летел назад, в Гродно, с дозаправкой в Якутске.

2. Ан-12, который разбился в Иркутске 3 ноября - старый, эксплуатируется с 1968 года, то есть почти 54 года. По факту летал он не все время. Десять лет, с 1993 по 2003 борт был на хранении. До этого он принадлежал еще СССР и летал 25 лет. В 2003 он снова в строю - на этот раз принадлежит армянской Air Armenia. В 2014 м 2015 годах - в Таджикистане. Авиакомпания "Гродно" приобрела грузовой транспортник в 2019 году.

Стало быть, как минимум есть вопросы. в каком состоянии после интенсивной эксплуатации в разных условиях был борт. Впрочем. однозначно сказать, что техника подвела, нельзя. Так, оценивая ситуацию, генерал-майор в отставке. преподаватель Александр Барсуков отметил, что "модель разработана в 1950-60-х годах, такие воздушные судна могут эксплуатироваться десятками лет. Они довольно прочные и выносливые, имеют четыре двигателя, могут совершать маневры даже при отказе одного из них. Управление ручное".

Фото: прокуратура Иркутской области.

3. На Ан-12, который разбился в Иркутске 3 ноября, летел международный экипаж. В его составе ( все погибли):

1. Александр Николаевич Егоров — командир, Россия.

2. Олег Валерьевич Щучко — второй пилот, Украина.

3. Андрей Евгеньевич Сергеев — штурман, Беларусь.

4. Юрий Николаевич Крополев — бортмеханик, Россия.

5. Дмитрий Иванович Гармоненко — инженер, Беларусь.

6. Максим Михайлович Карпук — авиационный инженер, Беларусь.

7. Александр Борисович Чуприненко — Украина.

4. В причинах трагедии будут разбираться как специалисты из России, так и из Беларуси. В Иркутск вылетают представители авиакомпании "Гродно".

5. Прилетают и родственники погибших. Опознание тел будет происходить по анализу ДНК. Губернатор региона Игорь Кобзев поручил оказать помощь в размещении родственников погибших в авиакатастрофе.

- Все службы сработали оперативно. Ликвидирован очаг возгорания. Обнаружены тела погибших. Сейчас нужно создать условия для работы следственных органов, освободить дорогу. Я уже связался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, переговорил и с авиакомпанией, представители которой вылетают завтра в Иркутск. Мы также продолжим работу в зоне катастрофы. Кроме того, по линии МИДа будем вести работу. Сейчас информируем генеральное консульство Украины в Новосибирске, информируем посольство в Республике Беларусь в Москве. Обмениваемся данными. Будем вести переговоры, связанные с транспортировкой погибших, - сказал губернатор.

6. Предполагают, что на борту могли быть еще двое человек.

7. Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации Беларуси. Департаментом по авиации принято решение о приостановлении эксплуатации АН-12 до получения результатов расследования.

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