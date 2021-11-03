На место крушения самолета Ан-12 под Иркутском направили криминалистов Центрального аппарата СК. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

На место крушения самолета Ан-12 под Иркутском направили криминалистов Центрального аппарата СК. Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту авиакатастрофы в районе села Пивовариха,возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Об этом сообщают в пресс-службе Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца. Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы, - отметили в ведомстве.

В СК назвали главные возможные версии причины крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.Расследование уголовного дела продолжается.

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