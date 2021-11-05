В Ботаническом саду Иркутска впервые за 15 лет расцвела фуркрея вонючая. Фото: Ботанический сад ИГУ, @irkutskbotanicalgarden

В иркутском Ботаническом саду впервые за 15 лет расцвела фуркрея вонючая. Цвести растение будет только полторы недели, после погибнет. Так что у иркутян довольно короткий срок, чтобы увидеть небольшое чудо природы. Об этом рассказали в Ботаническом саду ИГУ.

- Растение относится к семейству Спаржевые и является родственницей агавы, - говорят специалисты. - Несмотря на видовой эпитет, цветки Фуркреи имеют приятный аромат, а вот сок в листьях пахнет неприятно.

После того, как фуркрея вонючая отцветет, на месте соцветий образуются «детки», которые должны после опасть и укорениться. Этот вид фуркреи встречается на Карибских островах и в Южной Америке. В Иркутск «детка» этого цветка попала из Аптекарского огорода в Москве, где фуркрея вонючая появилась еще в 19 веке.

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