Школьные каникулы в нескольких районах Иркутской области продлят до 14 ноября

Школьные каникулы в нескольких районах Приангарья продлят на неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 8 городах и поселках Иркутской области каникулы для школьников продлили еще на неделю, до 15 ноября. Речь об Иркутске, Ангарске, Братске, Свирска, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Жигаловском районе. Каникулы также продлены для учеников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский. Такое решение принял губернатор региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба, это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

- Ситуация с распространением СOVID -19 на территории региона остаётся сложной. Специалисты отмечают, что дети стали болеть чаще и тяжелее. По данным ковид-регистра на 6 ноября на лечении находится больше трех тысяч детей, из них более ста человек в больницах. При этом около восьмисот детей заболели в период с 1 ноября. Это очень большой прирост. Еще раз обращаюсь к родителям: во время вынужденных каникул нужно минимизировать контакты детей, от этого зависит их здоровье, - сказал Игорь Кобзев.

Одному из родителей школьников могут предложить удаленку или часть оплачиваемого отпуска.

Важно, что до 14 ноября для школьников закрыты торгово-развлекательные центры. Бывать там дети и подростки до 18 лет смогут только с родителями.

Напомним, что с 8 ноября в Иркутской области QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенную недавно инфекцию, будут требовать не только в торговых центрах, но и во всех местах отдыха и развлечений - например, в общепите, фитнес-центрах, спа-салонах, а также в непродовольственных магазинах.

Статистика, увы, пока не обнадеживает. По данным на 6 ноября, за сутки в Иркутской области заболел коронавирусом еще 541 человек.