Еще 536 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 536 человек. С начала пандемии в нашем регионе 125 841 случай заболевания COVID-19. В стационарах на данный момент остаются 5 064 пациента. Прирост за сутки составил 38 человек. Об этом 7 ноября сообщили в оперативном штабе.

Увы, растет и смертность. За сутки от коронавируса скончались 28 пациентов. Всего у нас 5 684 жертв инфекции. Еще 498 ушли из жизни по причине иных заболеваний. Прирост за сутки 2 человека.

Есть и хорошие новости. За сутки болезнь победили еще 95 сибиряков. Всего в Приангарье 107 771 выздоровевших.

Медики по-прежнему советуют жителям Иркутской области носить маски в общественных местах.

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