За сутки в Иркутской области умерли 30 человек с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертность из-за коронавируса растет с каждым днем в Иркутской области. Только за последние сутки в Приангарье скончались 28 пациентов, у которых официально был диагностирован COVID-19. С весны 2020 года, когда в регионе началась пандемия, у нас 5 684 жертв инфекции. Еще 498 человек скончались по причине иных заболеваний. Прирост за сутки 2 человека. Такие данные 7 ноября привел оперштаб.

Что касается заболеваемости, то за сутки коронавирусом заразились еще 536 человек. С начала пандемии в нашем регионе 125 841 случай заболевания COVID-19. В стационарах на сейчас остаются 5 064 пациента. Прирост за сутки составил 38 человек.

А теперь о приятных новостях. Растет в Иркутской области и число выздоровевших. За сутки ковид победили еще 95 сибиряков. Всего в Приангарье 107 771 выздоровевших.

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