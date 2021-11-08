Сотрудника иркутской авиакомпании оштрафовали после задержки рейса на 44 часа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутскую авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку после коллективного обращения шести пассажиров, которые в августе текущего года воспользовались маршрутом Петропавловск-Камчатский - Благовещенск – Красноярск. Установлено, что из-за неисправности самолета люди ожидали больше 44 часов. Согласно законодательству, в случае задержки рейса больше восьми часов днем и больше шести часов ночью компания обязана предоставить клиентам номера в гостинице, чего перевозчик не сделал. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора авиакомпании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - рассказали в ведомстве. - Также в отношении заместителя генерального директора Авиакомпании прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обязала должностное лицо выплатить штраф три тысячи рублей.

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