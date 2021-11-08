Бесплатную парковку на 225 машин открыли в музее «Тальцы» на Байкальском тракте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая бесплатная парковка открылась в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на Байкальском тракте. Об этом КП-Иркутск сообщили в музее.

- Парковка может вместить 225 автомобилей и 30 автобусов, - подчеркнули в «Тальцах».

Напомним, в музее под открытым небом «Тальцы» регулярно проводятся культурные события по большим праздникам – Новый год, Рождество, Масленица, Пасха. Приезжают туда люди со всего района и области, наличие большой парковки во многом облегчить посещение музея сибиряками и иностранными туристами.

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