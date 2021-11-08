Семейная пара погибла при пожаре в собственном доме в Тайшетском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 8 ноября в селе Бузыканово Тайшетского района произошёл пожар в частном доме на улице Школьной. В 2:42 сообщение от соседей поступило в пожарно-спасательную службу.

К сожалению, огонь заметили слишком поздно и он перекинулся на баню и летнюю кухню. Первой на место прибыла добровольная пожарная команда, а затем четыре пожарных расчёта МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области. К этому моменту пламя уже охватило одноэтажный дом, обрушилась крыша. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций на веранде и внутри дома были обнаружены погибшие мужчина 1969 г.р. и женщина 1971 г.р. – хозяева дома. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, устанавливая причину и обстоятельства пожара, - рассказали в ведомстве.

За прошедшие выходные и праздничные дни с 1 по 7 ноября в Иркутской области произошло 136 пожаров, на которых погибли 5 человек.

Самыми распространёнными причинами пожаров стали: короткое замыкание электропроводки, перегрузка электросети из-за интенсивного использования электроприборов. По электротехническим причинам в регионе произошло 65 пожаров.

На втором месте – неосторожное обращение с огнём, это 55 пожаров с начала ноября. Нарушение правил эксплуатации печного отопления послужило причиной 12 пожаров.

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