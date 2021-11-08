35-летний мужчина едва не погиб, провалившись под лед на реке Лене в Киренске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

35-летний мужчина едва не погиб, провалившись под лед на реке Лене 7 ноября. Спасателей вызвали очевидцы, увидевшие тонущего человека. Благо, пост находился рядом, и сотрудники МЧС быстро пришли на помощь. Глубина в месте провала достигала 4 метров. Мужчине подали спасательный линь и подтянули его к берегу. Там пострадавшего передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На реке Лене в черте города Киренска лед встал, но его толщина не выдерживает никакой критики и не позволяет пока оборудовать пешеходные ледовые переходы, связывающие островную часть города с микрорайонами. Но из года в год мы наблюдаем повторяющуюся картину: местные жители в период ледостава вопреки требованиям безопасности самовольно переходят по льду, - рассказал начальник Северного поисково-спасательного отряда ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Георгий Агафонов. - Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей, в потенциально опасных местах организовано дежурство спасателей.

В МЧС напоминают, что осенний лед небезопасен, поскольку имеет неоднородную структуру, имеются полыньи, которые скрываются под выпадающим снегом. Так, на реке Лене в районе Киренска толщина льда достигает лишь 5-7 сантиметров. Также ледостав наблюдается и на реке Бирюсе в районе Бирюсинска.

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