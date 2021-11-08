Сотрудник администрации Боханского района подписал акты незавершенных работ по ремонту в школах на 1,6 миллиона рублей

Сотрудние администрации Боханского района подписал акты незавершенных работ по ремонту в школах на 1,6 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Договоры с одной из организаций на ремонт в пяти школах Боханского района, отдел капитального строительства местной администрации заключил в июне этого года. По контракту, организация должна была провести модернизацию пищеблоков в учебных заведениях. Как было указано в документации, в июне и августе работы были выполнены в полном объеме, приняты и оплачены заказчиком.

- Однако, выяснилось что работы на сумму более 1,6 млн рублей не завершили к началу нового учебного года, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. - Акты, подписанные сотрудником администрации были неверны в части сроков и объема выполненных работ.

Сейчас все детали выясняют следователи и сотрудники прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

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