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Происшествия8 ноября 2021 10:34

Уголовное дело возбуждено против подрядчика, незаконно добывшего глину для строительства дороги под Тайшетом

Во время работ было повреждено 6 тысяч квадратных метров плодородного слоя
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Уголовное дело возбуждено против подрядчика, незаконно добывшего глину для строительства дороги под Тайшетом

Уголовное дело возбуждено против подрядчика, незаконно добывшего глину для строительства дороги под Тайшетом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подрядчик повредил 6 тысяч квадратных метров плодородного слоя, чтобы добыть глину для строительства трассы «Тайшет-Шиткино-Шелаево». По оценкам специалистов, государственному фонду недр был причинен ущерб на сумму свыше 780 тысяч рублей. Весной текущего года после работ на двух участках дороги: от 78 км до 82 км, от 102 км до 107 км, прокуратура Тайшетского района выявила нарушения. Полиция провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД.

- Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что при совершении ремонтных работ дорожно-строительная компания осуществила добычу природного ресурса, не имея на это соответствующей лицензии и договора аренды лесного участка. Результаты исследования, направленных следователями образцов грунта, подтвердили, что использованная подозреваемыми глина является общераспространенным полезным ископаемым, - пояснили в ведомстве.

Следственным отделом ОМВД России по Тайшетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража, совершенная в крупном размере".

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По оценкам специалистов, государственному фонду недр был причинен ущерб на сумму свыше 780 тысяч рублей.