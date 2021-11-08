Три иркутских бара оштрафуют за нарушение ограничительных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции в минувшие выходные проверили 12 ресторанов, кафе и баров на соблюдение ограничительных мер. Во время проведения рейда большинство заведений после 23:00 оказались закрыты, кроме трех баров по улицам Лермонтова, Байкальская и Култукская. Несмотря на запрет, они продолжали принимать гостей, нарушая антиковидные меры, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

- В заведениях на улицах Лермонтова, Байкальская, Култукская массово нарушались требования масочного режима, социальная дистанция не соблюдалась, – уточняет пресс-служба.

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности руководителей всех трех баров.

СПРАВКА КП

Согласно указу Губернатора Иркутской области о повышенной готовности от 12 октября, все заведения общепита должны работать строго до 23:00 по местному времени. Игнорирование ограничительных мер влечет за собой штраф для граждан – от 1-30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10-50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

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