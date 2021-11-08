29 жителей Иркутской области умерли из-за коронавируса за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

126 378 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 537 новый случай заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 5 178 человек . В больницах на 114 пациентов стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 107 818 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 47 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 5 713 жителей - 29 за минувшие сутки.

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