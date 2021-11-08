Во время рейдов в Иркутске госавтоинспекторы выявили более 70 нетрезвых водителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД, проводившие в прошедшие выходные рейды во нескольких районах Иркутска, остановили более 70 водителей, севших за руль в пьяном виде. Более половины нарушителей отказались от медицинского освидетельствования, сообщается в официальном инстаграм-аккаунте ГИБДД по Иркутской области.

— За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления сроком до двух лет, — предупреждают сотрудники ведомства.

Напомним, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

Подобные профилактические рейды проводятся в отдельных районах Иркутской области ежедневно.

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