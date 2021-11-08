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Происшествия8 ноября 2021 7:16

Сибиряка оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава

Сотрудники полиции завели уголовное дело
Инна ЯНКОВА
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Сибиряка оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава

Сибиряка оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Иркутской области привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава. Как выяснилось, мужчина ранее проигнорировал штраф за выпивку в общественном месте, а при разбирательстве учинил скандал. Сибиряк решил не платить 100 рублей за нарушение, поэтому с его счетов органы списали уже 1000 рублей с учетом исполнительского сбора. Мужчине это не понравилось, и он решил разобраться в районном отделении судебных приставов. На приеме в Управлении мужчина стал неадекватно себя вести.Об этом сообщают в пресс-службе ФССП по Иркутской области.

– Он стал оскорблять судебного пристава-исполнителя, – говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье за оскорбление представителя власти. Суд оштрафовал жителя Иркутской области на 40 тысяч рублей.

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