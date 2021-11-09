Перечень базовых школ РАН могут расширить в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перспективу расширения базовых школ Российской Академии наук обсудили в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Цель создания базовых школ РАН – сформировать благоприятные условия для обучения талантливых детей,– рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, – большую роль играет качество подготовки и повышение квалификации педагогов, а также работа по улучшению материально-технической базы.

Иркутская область насчитывает три таких школы: лицей ИГУ в Иркутске, лицей № 2 в Братске, а также ангарский лицей № 1. Тем не менее, в регионе имеется несколько школ, которые могут войти в программу поддержки Российской Академии наук. Претендовать на места базовых школ могут те общеобразовательные организации, которые показали высокие результаты в учебной и научной исследовательской деятельности учеников.

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