Решение правительства Иркутской области о повышении окладов бюджетников поддержали профсоюзы и работодатели Фото: Олег ЗОЛОТО

Бюджетники в Иркутской области смогут зарабатывать больше. Ранее правительство региона решило увеличить их оклады в соответствии с предполагаемым индексом цен на товары и услуги. На заседании с участием работодателей и представителей профсоюзов, которое состоялось 9 ноября, эту инициативу поддержали.

- По итогам стороны договорились, что работа по обозначенным вопросам будет продолжена в рамках деятельности трехсторонней комиссии, заседание которой запланировано на конец ноября, - отметил первый заместитель главы Иркутской области - председатель правительства региона Константин Зайцев.

Замгубернатора Приангарья также подчеркнул, что областное правительство считает важным повышать гарантированную часть зарплаты бюджетников. Это позволит обеспечить рост дохода всех, кто трудится в этой сфере - педагогов, врачей, работников культуры и многих других специалистов. Отметим, что всего в нашем регионе больше 139 тысяч бюджетников. На индексацию их окладов намерены выделить свыше трех миллиардов рублей.