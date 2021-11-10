Эпидемиологический пост на въезде в Тункинскую долину свернули, но без QR-кодов никуда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тунке с 30 октября работал санитарно-эпидемиологический пост. На время нерабочих дней попасть в знаменитый курортный поселок Аршан могли только жители района с регистрацией в Тункинском районе, остальным для проезда необходимо было предъявить QR-коды или результаты свежего ПЦР-теста. Сейчас пост свернули, Тункинская долина открыта для туристов. Об этом сообщает администрация района.

- Но вам, если прибываете в Бурятию, в Тунку, Аршан, вам по-прежнему будут нужны QR-коды, при входе в кафе, закусочные, торговые центры, - отмечают в Тункинском районе.

Либо туристы могут предъявить ПЦР-тест, результат которого действителен 72 часа. Напомним, такой порядок будет действовать в Бурятии до нового года.

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