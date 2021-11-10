В стационарах Иркутской области свободно 9% коек для больных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области непростая. На амбулаторном лечении находятся более 19 000 человек, в больницах пять тысяч пациентов. На данный момент в стационарах региона свободно 9% коек для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков во время заседания комитета по здравоохранению и социальной защите.

- За последний месяц дополнительно создано 2324 места, - уточнил министр.

Также отметил, что в Иркутской области создан запас кислорода и необходимых препаратов. Эпидемиологическая ситуация в регионе сложная и предпосылок, что Приангарье в скором времени выйдет на плато – пока нет.

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