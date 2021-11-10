В стационарах Иркутской области свободно 9% коек для больных коронавирусом
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Ситуация с коронавирусом в Иркутской области непростая. На амбулаторном лечении находятся более 19 000 человек, в больницах пять тысяч пациентов. На данный момент в стационарах региона свободно 9% коек для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков во время заседания комитета по здравоохранению и социальной защите.
- За последний месяц дополнительно создано 2324 места, - уточнил министр.
Также отметил, что в Иркутской области создан запас кислорода и необходимых препаратов. Эпидемиологическая ситуация в регионе сложная и предпосылок, что Приангарье в скором времени выйдет на плато – пока нет.
Читайте также:
Мэр Черемхово раскаялся, что не сделал прививку от COVID-19 и в итоге тяжело заболел. Вадим Семенов лечился от ковида четыре недели (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08