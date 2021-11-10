Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 9:06

Более 4000 единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии у жителей Иркутской области

Всего было составлено 4994 протокола о нарушениях
Инна Янкова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Иркутской области 4024 различных ружей, пистолетов и 2108 патронов к ним. В основном изъяли гладкоствольное, нарезное, газовое, а также оружие ограниченного поражения. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.

-Прежде всего, проверили тех жителей Иркутской области, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия, - уточняют в ведомстве.

Всего с начала года было проведено более 18 тысяч проверок. За различные нарушения правил хранения и использования оружия составили 4994 протокола.

Сегодня в Иркутской области зарегистрировано 71 637 жителей, у которых находится более 135 тысяч единиц оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Черных" лесорубов задержали полицейские во время рейда под Иркутском. (подробности)