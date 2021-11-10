Более 4000 единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии у жителей Иркутской области

Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Иркутской области 4024 различных ружей, пистолетов и 2108 патронов к ним. В основном изъяли гладкоствольное, нарезное, газовое, а также оружие ограниченного поражения. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.

-Прежде всего, проверили тех жителей Иркутской области, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия, - уточняют в ведомстве.

Всего с начала года было проведено более 18 тысяч проверок. За различные нарушения правил хранения и использования оружия составили 4994 протокола.

Сегодня в Иркутской области зарегистрировано 71 637 жителей, у которых находится более 135 тысяч единиц оружия.

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