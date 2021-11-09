"Черных" лесорубов задержали полицейские во время рейда под Иркутском

"Черных" лесорубов задержали во время рейда в лесничестве под Иркутском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские полицейские проводят рейды по возможным местам незаконных рубок и проверяют груженные лесом машины. В Гороховском участковом лесничестве правоохранители остановили «ГАЗ», который перевозил сухостойную древесину, но ни у водителя, ни у пассажира не оказалось при себе разрешительных документов на заготовку сухостоя. Проводится проверка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме того, полицейские остановили несколько тракторов, используемых в лесозаготовительной деятельности, у водителей отсутствовали документы на право управления транспортными средствами. В настоящее время нарушители привлечены к административной ответственности, техника помещена на арестплощадку, - отметили в ведомстве.

Напомним, за незаконную рубку леса предусмотрена административная и уголовная ответственность. Горожан, что-либо знающих о действующих "черных" лесорубах, просьба сообщить в ближайший отдел полиции по официальным номерам телефона.

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