Работавшая без маски продавец из Иркутска пыталась дать полицейскому взятку 11 тысяч рублей Фото: Артем ЛЕНЦ

В Иркутске продавца обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Во время рейда по соблюдению ограничительных мер, связанных с коронавирусом, оперативники выявили, что работница торгового павильона обслуживает клиентов без медицинской маски. Организации грозил крупный штраф, но 31-летняя женщина хотела избежать последствий и предложила полицейскому 11 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Сотрудник полиции от денежных средств отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению, - отмечают в ведомствах.

В отношении подозреваемой следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудник администрации Боханского района подписал акты незавершенных работ по ремонту в школах на 1,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. (подробности)

Машинист крана из Братска подарил мошенникам более 3 миллионов рублей. Его обманули классическим способом. (подробности)