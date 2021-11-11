Двенадцать магазинов проверили в южной части Тайшета и нашли нарушения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В южной части города Тайшет в Иркутской области провели очередной рейд по магазинам, проверяли соблюдение антикоронавирусных мер и нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Было проверено двенадцать торговых точек – спортивных, ювелирных, свадебных и других.

- Везде есть предупреждающая информация и дезинфицирующие средства для обработки рук. А вот масочный режим соблюдается не везде, - отметили специалисты.

Отмечается, что нарушают как посетители, так и сами продавцы. Вопросы также вызвала санитарная обработка магазинов, также нашли ряд нарушения. Со всеми нарушителями были проведены профилактические беседы.

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