Антирекорд по числу заболевших COVID-19 третий день подряд выявляют в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 11 ноября в Иркутской области с начала пандемии выявлено 128 056 случаев заражения коронавиусной инфекцией, 567 из них за последние сутки. 4 905 заболевших проходят лечение в медучреждениях региона, это на 27 пациентов меньше по сравнению со статистикой на 10 ноября. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- 108 236 жителя области выздоровели, это на 155 больше, чем за прошедшие сутки, - говорится в сообщении.

Не обошлось без летальных случаев. От коронавирусной инфекции за прошедшие сутки умерли 30 человек, за все время - 5 803. От иных заболеваний, не связанных с COVID-19, умерли 504 жителя Приангарья.

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