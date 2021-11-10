Антирекорд по числу заболевших коронавирусом снова обновился в Иркутской области 10 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области на 10 ноября с начала пандемии выявлено 127 489 случаев заражения коронавиусной инфекцией, 559 из них за последние сутки. 4 932 заболевших проходят лечение в медучреждениях региона, это на 120 пациентов меньше по сравнению со статистикой на 9 ноября. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на оперштаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- 108 081 житель области смогли успешно справиться с диагнозом COVID-19, 129 человек получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки, - говорится в сообщении.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. От коронавируса накануне умер 31 человек, за все время - 5 773. От иных заболеваний, не связанных с COVID-19, умер 503 житель Приангарья.

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