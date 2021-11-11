СК завел уголовное дело о незаконной приватизации тепловой сети в Ангарске Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено в отношении сотрудников администрации Ангарска. По версии следствия, с 2010 года обвиняемые не приняли тепловую сеть, предназначенную для теплоснабжения многоквартирных домов в 251 квартале, в муниципальную собственность. А в 2017 сотрудники администрации необоснованно выдали индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию участка сети. На основании документа он в 2020 году зарегистрировал на объект право собственности. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Данные действия существенно нарушили права жителей многоквартирных домов в 251 квартале Ангарска, ограничив их возможности получения необходимой тепловой энергии, а также повлекли причинение значительного ущерба бюджету Ангарского городского округа, - отметили в ведомстве.

Следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ проведены обыски в КУМИ администрации Ангарского городского округа и отделе архитектуры и градостроительства. Изъята документация интересующая следствие. Расследование уголовного дела продолжается.

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