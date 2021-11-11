Отопление отключат на пяти улицах Иркутска 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 12 ноября, в некоторых домах в Иркутске батареи станут прохладными. Отключение отопления коснется пяти улиц: Багратиона, Марата, Радищева, Рабочего Штаба и Баррикад. Об этом сообщили на официальной странице Оператора тепловых сетей Иркутска в "Фэйсбуке".

- Теплоснабжение будет ограничено для проведения ремонта на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - рассказали специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключить отопление планируют с 9 часов утра и до самого вечера. Раньше всего, в 18 часов, тепло вернется в дома по улице Марата. Список конкретных адресов и сроков смотрите ниже.

Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

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