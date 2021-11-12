Два человека погибли в ДТП на трассе Байкал Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 241 километре трассы «Байкал» около девяти вечера 11 ноября произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля – микроавтобус и «Honda». Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

- Столкновение произошло в десяти километрах от поселка Танхой в Кабанском районе, - говорят спасатели. – Водителя и пассажиров в легковом автомобиле зажало, двое погибли.

После деблокировки и оказания первой помощи, их доставили в Кабанскую ЦРБ. В микроавтобусе ехал только водитель, серьезных травм, по словам сотрудников МЧС, у него нет, но он также госпитализирован.

На место также выезжали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины и все обстоятельства аварии на трассе Р-258.

Читайте также:

За спасение малыша, которого отец 4 часа держал на карнизе 14 этажа, сибирячка попала в число лучших полицейских страны (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08