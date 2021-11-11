За спасение малыша, которого отец 4 часа держал на карнизе 14 этажа, сибирячка попала в число лучших полицейских страны

Иркутянка Анастасия Матвеева стала лучшим инспектором ПДН в стране. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Опасное представление на краю пропасти устроил 13 июля 34-летний иркутянин. И это представление облетело все новостные паблики страны. На кадрах – мужчина. Он вышел на балконный карниз 14-го этажа с трехлетним сыном на руках. Неадекватный отец требовал у многочисленной публики, что собралась во дворе, привести его жену. Как выяснилось позже, за месяц до тех событий, супруга и мать мальчик решила подать на развод из-за постоянных побоев…

Спасательная операция, которая развернулась на месте, в будущем может войти в учебники по психологии и криминалистики. Первыми уговаривать мужчину вернуть сына в квартиру, и это редкость, начали обычные соседи – иркутянка Людмила и ее 16-летний сын Антон. Затем к ним присоединились профессиональные переговорщики. Среди них были психолог МЧС Валентина Хоринская и инспекторы по делам несовершеннолетних МВД Анастасия Матвеева и Ксения Кучина. И они, спасая малыша, разыграли перед его отцом целый спектакль.

13 июля 2021 года. Мужчина с сыном в руках стоит на карнизе балкона. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Валентина и Ксения переоделись в гражданскую одежду и представились буйному мужчине соседями, которые недавно переехали и как раз в этот день отмечают новоселье, - рассказывает «КП» - Иркутск» Анастасия Матвеева. – Я была в форме и потому старалась не попадаться на глаза отцу.

Сотрудникам сразу стало понятно, что дебошир настроен решительно. И при виде людей в форме мог совершить все, что угодно. Почти на 4 часа вся страна затаила дыхание. Именно столько Валентина Хоринская, Анастасия Матвеева, Ксения Кучина и соседи вели переговоры с буйным отцом. А он продолжал повторять требование – привести жену. И ее привезли. Женщина, как выяснилось, работала буквально в соседнем доме в продуктовом магазине. Супруг, зная это, специально снял квартиру в той самой многоэтажке на 14 этаже, чтобы она не пропустила ни мгновения, срежиссированной им драмы. План мести благоверной за то, что решила уйти, придумал заранее. Успокоился неадекватный отец лишь тогда, когда супруга по совету психологов сказала, что заберет заявление о разводе. Ну а окончательно он перелез через карниз в квартиру, увидев бутылку водки.

- Было удивительно, когда он с радостью принял предложение выпить, - продолжает Анастасия Матвеева. – За 5 лет моей службы этот случай стал самым сложным и самым диким.

Буйный отец сразу после задержания. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как только мужчина оказался внутри, а ребенок в безопасности, в комнату ворвался спецназ и скрутил буяна. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка». Суд отправил отца под стражу, где он находится до сих пор. Ему грозит до 10 лет заключения.

- Следствие продлено, как и срок заключения под стражей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Еще летом все участники спасательной операции получили награды. А Анастасия Матвеева по итогам этого года и вовсе была признана лучшим инспектором ПДН в стране. Глава МВД России поздравил Анастасию в день сотрудника полиции по видеосвязи. Вскоре сотруднице доставят в Иркутск медаль и пройдет официальное ее награждение.

Анастасию Матвееву наградили в День полиции. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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