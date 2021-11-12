Антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Иркутской области снова обновился 12 ноября Фото: ИВАНОВА Диана

Четвертый день подряд в Иркутской области выявляют антирекорд по количеству заболевших за сутки. На 12 ноября с начала пандемии выявлено 128 629 случаев заражения коронавиусной инфекцией, 573 из них заболели за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- 108 414 жителя области выздоровели, это на 178 человек больше, по сравнению с данными за 11 ноября, - говорится в сообщении.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. На 12 ноября зарегистрировано 5 831 смерть, из них за сутки умерли 28 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний - 506 человек.

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