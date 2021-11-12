Еще 185 коек для лечения больных коронавирусом развернули в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области еще на 185 мест увеличили количество коек для лечения пациентов, больных коронавирусом. Таким образом, в Приангарье развернуто 5922 койки в 52 больницах. Об этом рассказал глава минздрава региона Яков Сандаков. На стационарном лечении находятся 5030 пациентов, из них старше 60 лет - 2992 пациента. Также стационарно лечатся 106 детей, трое из которых в тяжелом состоянии.

- Ситуация с коронавирусом в Иркутской области остается тяжелой, - отметили в пресс-службе правительства Приангарья. – Больницы перегружены. По некоторым показателям мы уже превысили пиковые показатели прошлых волн коронавируса. Свободным остается около 15% коечного фонда.

В регионе планируют также открыть дополнительные прививочные пункты. Дополнительные прививочные кабинеты откроют на базе Иркутского Сибэкспоцентра.

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