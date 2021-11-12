Иркутские школьники начнут учиться в обычном режиме с 15 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внеплановые каникулы закончены. Уже с 15 ноября иркутские школьники начнут учиться в обычном режиме. Такое решение принял оперативный штаб. Их продлевали до 14 ноября из-за сложной обстановки с коронавирусом в регионе.

- По сравнению с этим же периодом 2020 года в Иркутске зафиксировано практически в два раза меньше случаев заболеваемости COVID-19 как среди детей, так и среди учителей, - отметили в пресс-службе правительства Приангарья. - Во всех школах продолжается вакцинация сотрудников. Привито уже более 70% работников школ. Занятия в очном режиме с 15 ноября продолжатся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В штатном режиме продолжают работу и все 133 детских сада Иркутска. Их посещают более 20 тысяч детей. 30 групп в 26 детсадах закрыты на карантин из-за случаев коронавируса.

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