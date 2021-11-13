Новый антирекорд по заболеваемости COVID отмечен в Иркутской области 13 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Иркутской области на 13 ноября составило 581, а общее количество заболевших с начала пандемии выросло до 129 210 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в регионе.

- Госпитализировано в больницы 5 057 пациентов, - уточняют в оперативном штабе. - На лечении находится на 27 пациентов больше, чем накануне. Выздоровело 166 земляков. А общее число тех, кто справился с болезнью за полтора года пандемии, составило 108 580.

К сожалению, далеко не каждый организм, несмотря на помощь врачей, способен справиться с инфекцией. За минувшие сутки мы потеряли 30 больных, а общее число смертей составило 5 861. Напомним, накануне, 12 ноября, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала Иркутскую область в числе 5 регионов, где ухудшилась ситуация с коронавирусом.