МЧС: крепкого льда нет ни на одном водоеме в Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Лед продолжает образовываться на водоемах Иркутской области, однако, из-за температур выше климатической нормы, ни на одной из рек, водохранилищ и озер пока еще нет крепкого льда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
- Все участки и места возможного выхода на лед и подледной рыбалки оборудованы предупредительными знаками, - говорят спасатели. – Однако, случаи с гибелью людей и провалами под лед уже есть – за неделю они произошли в в Осинском районе на Братском водохранилище и на реке Лене в Киренске.
Выход на лед сейчас запрещен на территории всего Приангарья. Ежедневно за этим следят инспекторы ГИМС, спасатели, полицейские, сотрудники администраций, природоохраны и рыбнадзора.
- На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Лена, Киренга наблюдаются шугоход и забереги, - отмечают специалисты. - На реке Бирюсе и на Лене в районе Киренска – ледостав.
В Киренске спасатели дежурят постоянно, при необходимости, помогают переправлять больных на другой берег для оказания медпомощи.
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