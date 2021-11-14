Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 ноября 2021 11:01

887,4 тысячи жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Полный курс вакцинации прошли больше 619 тысяч сибиряков
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
887,4 тысячи жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

887,4 тысячи жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции продолжается в Иркутской области. В последние недели темпы вакцинации в регионе увеличились в 5-6 раз. На 14 ноября в Приангарье привито уже 619 413 жителей. Об этом сообщает местный оперштаб.

- Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито уже 877 403 человека, - отмечают специалисты.

В лидерах по числу вакцинированных – Иркутск, защиту от коронавируса получили больше 293 тысяч иркутян. Вторым следует Братск, там оба компонента получили уже 77 258 братчан. На третьем месте – Ангарск и 69,2 тысячи привитых.

Карта вакцинации от коронавирусной инфекции в Иркутской области

Карта вакцинации от коронавирусной инфекции в Иркутской области. Фото: оперштаб Приангарья

Карта вакцинации от коронавирусной инфекции в Иркутской области. Фото: оперштаб Приангарья

Читайте также:

5211 пациентов лечат в ковидных госпиталях Иркутской области 14 ноября. За сутки госпитализировано еще 154 сибиряка (подробности)