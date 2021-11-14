Отключение отопления в Иркутске 15 ноября проведут в части зданий в двух округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 15 ноября планово проведут в некоторых домах Правобережного и Свердловского районов. Батареи станут холодными на срок от шести до двенадцати часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 15 ноября необходимо в Правобережном округе для того, чтобы провести ремонт тепловой сети по улицам Лыткина, 78, Софьи Перовской, 34 и Баррикад, 187, - говорят специалисты. – А в Свердловском - также в планах ремонт сетей в микрорайоне Первомайский, 13.

Отключение отопления в Иркутске 15 ноября проведут в домах на улицах Баррикад, Лыткина, Софьи Перовской, Напольная, в микрорайоне Первомайский (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 15 ноября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 15 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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