Отключение отопления в Иркутске 15 ноября проведут в части зданий в двух округах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 15 ноября планово проведут в некоторых домах Правобережного и Свердловского районов. Батареи станут холодными на срок от шести до двенадцати часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Отключение отопления в Иркутске 15 ноября необходимо в Правобережном округе для того, чтобы провести ремонт тепловой сети по улицам Лыткина, 78, Софьи Перовской, 34 и Баррикад, 187, - говорят специалисты. – А в Свердловском - также в планах ремонт сетей в микрорайоне Первомайский, 13.
Отключение отопления в Иркутске 15 ноября проведут в домах на улицах Баррикад, Лыткина, Софьи Перовской, Напольная, в микрорайоне Первомайский (см. таблицу).
Отключение отопления в Иркутске 15 ноября 2021: адреса
Отключение отопления в Иркутске 15 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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