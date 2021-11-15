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Общество15 ноября 2021 4:10

АИСТу -30: поздравляем коллег с юбилеем

Все эти годы телекомпания рассказывает иркутянам о событиям в любимом городе
Источник:kp.ru
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АИСТу -30: поздравляем коллег с юбилеем!

АИСТу -30: поздравляем коллег с юбилеем!

Тридцать лет назад в Иркутске произошло настоящее событие. Уникальное по тем временам. Новое телевидение, свое, городское! АИСТ полюбили - все и сразу, стали его преданными зрителями. Прошло три десятилетия. компания изменилась и "повзрослела", в сетке вещания стало гораздо больше программ. А посмотреть ее передачи сегодня, благодаря развитию современных технологий, можно в самых разных точках России. Но одно неизменно - АИСТ по-прежнему вещает 24/7, АИСТ по-прежнему имеет свою преданную аудиторию, АИСТ всегда в гуще событий.

Поздравляем коллег, поздравляем любимый горожанами телеканал. "Комсомолка" желает вам творческих удач, плодотворной работы и процветания.

Иркутский филиал Издательского Дома "Комсомольская Правда".