Четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Лаборатории Приангарья выявили еще несколько случаев заболевания вирусами гриппозной этимологии. Гриппом заболели за неделю три ребенка и один взрослый. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.
Напомним, первый случай гриппа в этом году в регионе выявили чуть больше двух недель назад. Хотя обычно пик заболеваемости приходится на январь-март, однако, в 2021 году его не было. Поэтому привиться от гриппа время еще есть, сделать это можно в поликлинике по месту жительства или в прививочном пункте Сибэкспоцентра.
Кстати, специалисты отмечают также и рост случаев ОРВИ в регионе.
- За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20383 случая заболевания ОРВИ, 43% заболевших составляют дети до 14 лет, - говорят в Роспортебнадзоре. - Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08