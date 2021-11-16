Четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лаборатории Приангарья выявили еще несколько случаев заболевания вирусами гриппозной этимологии. Гриппом заболели за неделю три ребенка и один взрослый. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Напомним, первый случай гриппа в этом году в регионе выявили чуть больше двух недель назад. Хотя обычно пик заболеваемости приходится на январь-март, однако, в 2021 году его не было. Поэтому привиться от гриппа время еще есть, сделать это можно в поликлинике по месту жительства или в прививочном пункте Сибэкспоцентра.

Кстати, специалисты отмечают также и рост случаев ОРВИ в регионе.

- За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20383 случая заболевания ОРВИ, 43% заболевших составляют дети до 14 лет, - говорят в Роспортебнадзоре. - Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08