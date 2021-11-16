13 суток ареста получил автомобилист из Ангарска, скрывшийся с места ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД Ангарска задержали автомобилиста, несколько дней назад сбившего на «зебре» у Троицкой церкви 41-летнюю ангарчанку и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Женщину с травмами госпитализировали, - рассказывают в полиции. – Начался розыск автомобилиста. Вскоре его личность была установлена, мужчину задержали.

Им оказался 63-летний житель Ангарска. Суд за оставление места ДТП назначил ему наказание в виде 13 суток ареста.

- Напугался, - пояснил свои действия мужчина. – Вроде не трус, а тут … напугался.

За наезд на пешехода водитель перед законом ответит после того, как медики установят степень тяжести травм пострадавшей.

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