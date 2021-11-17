Сотрудники ФСБ провели учения по обезвреживанию террористов в торговом центре Ангарска. Фото: УФСБ России по Иркутской области

Плановое командно-штабное учение силовиков прошли в торговом центре Ангарска. По легенде, сотрудники ТРЦ нашли в цокольном этаже здания бесхозный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Во время эвакуации групп вооруженных преступников, захватила нескольких «заложников». После этого «террористы» выдвинули свои требования.

- Подразделения правоохранительных органов и специальных служб, организовали эвакуацию людей из опасной зоны, с минимальными последствиями террористического акта, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. - Все задачи учения были полностью выполнены.

В учениях, помимо ФСБ также приняли участие полицейские, сотрудники Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО и другие.

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