Вячеслав Фетисов еще раз сыграет в хоккей на льду Байкала в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов вновь прилетит в Иркутск, чтобы сыграть в хоккей на льду Байкала. Игра состоится в марте 2022 года. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Впервые известный хоккеист играл на ледовом поле Байкала весной этого года и остался в восторге. Тогда встретились две команды «Звезды хоккея» и «Сборная Иркутской области».

- У меня нереальные впечатления от игры, - сразу после финального свистка поделился тогда корреспондентом «КП-Иркутск» Вячеслав Фетисов. – Лед фантастически красивый. Я даже не знаю, с каким счетом закончился матч. Не следил, просто наслаждался обстановкой.

В следующем году на берегах Байкала снова запланированы масштабные экологические мероприятия. И игра именитых спортсменов – это один из способов привлечь внимание к необходимости сохранения уникального озера. По словам главы региона Игоря Кобзева, матч, скорей всего, состоится в Большом Голоустном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08