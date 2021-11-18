Число умерших от коронавируса в Иркутской области перевалило за шесть тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За время пандемии в Приангарье умерли от коронавируса уже 6012 человек и еще 518 сибиряков скончались от сопутствующих болезней. Увы, но статистика не обнадеживающая.

- На 18 ноября в Иркутской области официально подтверждено 132127 (+594) случаев новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. - Выздоровело 109769 человек.

Специалисты напоминают, что сейчас особенно важно следить за здоровьем, и при недомогании нужно сразу обращаться к врачу. Напомним, что теперь в Иркутской области ПЦР-тест назначают всем, кто жалуется на симптомы ОРВИ.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты уже 912799 жителей Иркутской области, вторым - 635588 сибиряков. Для создания коллективного иммунитета, по данным оперштаба, необходимо, чтобы были иммунизированы 1,4 млн местных жителей.