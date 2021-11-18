Около тысячи километров дорог Иркутской области отремонтируют до конца 2024 года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области до конца 2024 года отремонтируют и реконструируют около тысячи километров дорог, входящих в опорную сеть региона. Об этом во время рабочей встречи в столице говорили глава Приангарья Игорь Кобзев и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

- В приоритете для нас дорога Братск-Усть-Илимск протяженностью 245 км, возможное строительство моста через реку Витим в Бодайбо и поддержка строительства Южного обхода Иркутска. Это крупные проекты, имеющие огромное значение для развития области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Отметим, что в опорную сеть входит 26 региональных и федеральных магистралей. Они связывают райцентры, производства и другие важные точки. Общая длина таких дорог - больше 3,9 тысячи км. В хорошем состоянии - 60,7% из них, а к концу 2030 года показатель должен вырасти как минимум до 85%.

Игорь Кобзев и Игорь Костюченко обсудили финансирование работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, а также строительство обхода Байкальска и создание транспортной развязки вблизи поселка Солзан, чтобы машинам удобно было въезжать в центр города.