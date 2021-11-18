Полиция накрыла интернет-магазин по продаже наркотиков в Саянске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Интернет-магазин по продаже наркотиков накрыли полицейские в Саянске. Трое местных жителей, которым от 22 до 31 года, прятали зелье в спичечные коробки и делали по городу закладки.

- Желающие приобрести запрещенные вещества оплачивали их и получали координаты тайников, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Для конспирации злоумышленники общались друг с другом исключительно через мессенджеры и арендовали квартиру, где все хранили и фасовали.

Организатора поймали сразу после того, как он сделал очередную закладку. Наркотики нашли у него в машине, а затем в съемной квартире вместе с другими уликами: весами, упаковкой, мобильниками и сим-картами.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконную торговлю наркотиками. Подозреваемые уже под стражей. Теперь оперативники выясняют подробности преступления и выясняют всех, кто причастен.