С начала года в Иркутской области украли майнинговое оборудование на 76 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередной случай кражи майнингового оборудования произошел в Иркутской области. В поселке Еланцы аппарат для майнинга цифровой валюты, стоимостью 50 тысяч рублей, похитили у 44-летнего местного жителя. Полицейским удалось быстро выйти на след преступника, которым оказался 42-летний ранее судимый мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские приводят такую статистику. С начала года в Приангарье произошло 250 подобных краж майнинговой техники.

- Ущерб составил более 76 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз советуют владельцам такого оборудования ставить сигнализацию в помещения, где хранятся аппараты.

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