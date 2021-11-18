Житель Иркутской области едва не убил бывшую жену с тещей металлической трубой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией едва не закончился развод в одной из семей Железногорск-Илимского. 16 ноября бывшая жена вместе с матерью пришла домой к 30-летнему экс-супругу, чтобы забрать свои вещи. Тот был пьян. Неожиданно, он схватил металлическую трубу и начал бить гостей. Шум услышали соседи, которые и спасли женщин. Очевидцы вызвали полицию и скорую.

Мужчину задержали, а его бывшую жену и тещу с различными переломами и травмами доставили в больницу. Медикам удалось спасти им жизнь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу на время следствия.

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