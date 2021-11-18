Житель Боханского района 9 лет насиловал свою дочь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Боханском районе вскоре приговор суда услышит 43-летний местный житель, который насиловал свою собственную дочь. Причем изгалялся он над девочкой целых 9 лет. Задержали его в ноябре прошлого года. Оказалось, он с 2011 года совершал с ней половые сношения и другие действия сексуального характера. При этом он угрожал ей и применял физическую силу. Кроме того, мужчина угрожал дочери убить мать и младшую сестру, если она им расскажет.

- Его обвинили в 39 эпизодах по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что задержали преступника после того, как жена сама узнала о шокирующих случаях насилия и подала заявление в полицию. Расследование дела уже завершено и передано в суд. Его вина доказана. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

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