Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом развернут в Ангарске. Фото: minzdrav_38.

В Ангарске развернут дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области. Накануне специалисты министерства побывали в городской больнице №1, где работает ковидный госпиталь.

- В настоящее время в Ангарске развернуто 650 коек для лечения таких пациентов, - отметили в официальном аккаунте министерства здравоохранения Иркутской области в "Инстаграме". - С 15 ноября начал работать еще один госпиталь на 80 коек - МАНО ЛДЦ. Заполненность госпиталей в настоящее время - не менее 95% коечного фонда.

Однако пациентов, в том числе тяжелых, поступает много. Кроме открытия новых мест, планируется изменить маршрутизацию пациентов внутри стационара горбольницы и иначе организовать приемный покой.

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